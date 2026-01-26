В Испании нашли сокровища внеземного происхождения

Среди знаменитого клада бронзового века, найденного в Испании более 60 лет назад, два на первый взгляд неприметных предмета оказались одними из самых ценных. Ученые выяснили, что потускневший браслет и сильно корродированная полусфера, украшенная золотом, были изготовлены не из обычного железа, а из метеоритного - металла внеземного происхождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Trabajos de Prehistoria.

Речь идет о так называемом сокровище Вильены - комплексе из 66 предметов, преимущественно золотых, обнаруженном в 1963 году на территории современной провинции Аликанте. Этот клад считается одним из важнейших примеров ювелирного искусства бронзового века не только на Пиренейском полуострове, но и во всей Европе. Большинство изделий датируются периодом между 1500 и 1200 годами до нашей эры.

Однако два предмета долгое время не вписывались в эту хронологию. Полая металлическая полусфера, предположительно являвшаяся частью скипетра или рукояти меча, и браслет внешне напоминали изделия из железа. Это вызывало вопросы, поскольку на Пиренейском полуострове железный век начался лишь около 850 года до нашей эры - значительно позже, чем был создан сам клад.

Разгадка оказалась связана с редким для древности материалом. В отличие от земного железа, метеоритное содержит повышенное количество никеля. Именно по этому признаку исследователи и смогли отличить его от металла, полученного из руды. Получив разрешение на анализ от Археологического музея Вильены, специалисты аккуратно взяли микропробы с обоих артефактов и исследовали их с помощью масс-спектрометрии.

Несмотря на сильную коррозию, искажающую химический состав, результаты показали, что оба предмета с высокой вероятностью изготовлены из метеоритного железа. Это позволяет отнести их к тому же времени, что и остальные объекты клада - примерно к XIV-XII векам до нашей эры.

Авторы работы отметили, что эти находки могут быть первыми известными изделиями из метеоритного железа на территории Иберийского полуострова. Это указывает на то, что местные мастера бронзового века обладали более развитыми металлургическими навыками, чем считалось ранее, и умели работать с редким и престижным материалом, "упавшим с неба".

Исследователи подчеркнули, что окончательные выводы пока делать рано: из-за состояния артефактов данные нельзя назвать полностью однозначными. В будущем ученые рассчитывают применить современные неинвазивные методы анализа, которые позволят подтвердить происхождение металла без дополнительного повреждения уникальных предметов.