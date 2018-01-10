Сладко жить не запретишь: лучшие кондитерские мира - ФОТО

Кондитерские - дома, где рождаются пирожные, торты, шоколадные конфеты. Эти десерты словно легальный наркотик для любителей сладкого. На сегодняшний день наибольшая концентрация лучших кондитерских мира находится во Франции, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Они заслуженно пользуются мировым признанием и славой. Легендарные миндальные печенья макарон, эклеры и безе были придуманы именно здесь. Но не только французские мастера способны впечатлить сладкоежек. Список лучших кондитерских мира представлен ниже.

1. Франция. Кондитерская Пьера Эрме. Ассортимент заведения обновляется дважды в год; кондитер Пьер Эрме, подобно кутюрье Высокой моды, представляет сладкие коллекции по сезонам - осень-зима и весна-лето. (Yuichi Sakuraba)

2. Кондитерская известна прежде всего десертом макарон со смелым сочетанием вкусов, к примеру, авокадо с шоколадом. (Yuichi Sakuraba)

3. Сегодня имя Пьера Эрме во всем мире ассоциируется с высоким искусством в кондитерском деле. Многие считают его лучшим кондитером в мире. Журнал VOGUE назвал его "Пикассо кондитерского искусства", Food&Wine присвоил ему титул "Кондитер-провокатор", Paris-Match говорит о нем как о "Кондитере-авангардисте и волшебнике вкусов", а New York Times именует его "Императором Кухни". (Michal Sänger)

4. Кондитерская Садахару Аоки. Десерты заведения представляют собой фьюжн. Кондитер Садахару Аоки сумел создал целый ассортимент традиционных французских сластей с японской ноткой вкуса. К примеру, торт Опера "Зеленый чай". (Yuichi Sakuraba)

5. Заведения Аоки можно посетить в Париже и Токио. (Yuichi Sakuraba)

6. В отличие от французов, Садахару Аоки не пугается неожиданных вкусовых сочетаний. Любит эксперименты со сладко-солеными альянсами. Аоки часто использует японские сезонные продукты - юзу, японский острый перец, черный кунжут, красную фасоль, японские сливы "уме". Но его абсолютный фаворит - зеленый чай: каждый месяц он привозит из Японии по 200 килограммов. (lin Judy (快樂雲))

7. Австрия, Вена. Кондитерская Демель. Это легендарное заведение, чья история берет свое начало с 1778 года, расположена на улице Кольмаркт во Внутреннем Городе.

8. На сегодняшний день славится тортами "Захер", "Добош", "Демель". Здесь продаются сладости, достойные королей и королев, не зря же кондитерская Demel была официальным придворным поставщиком десертов. Все технологии и традиции тех времен сохранились до сих пор, поэтому можно не сомневаться, что точно такой же "Захер" или клубничные корзиночки откушивал сам император Франц Иосиф.

9. Жители Вены любовно величают Demel "храмом тортов и пирожных" и не устают восторгаться выставленными в витринах скульптурами и картинами из сахара и марципана.

10. Кондитерская Ladurée. История заведения берет свое начало с 1862 года. Именно здесь в 1930 году впервые придумали склеивать два печенья между собой с помощью начинки, "дав жизнь" известному на весь мир десерту - миндальному пирожному макарон.

11. На сегодняшний день кондитерские Ladurée можно посетить не только во Франции, но и в Великобритании, Италии, Люксембурге, Ливане, Монако, ОАЭ, Саудовской Аравии, Швейцарии, Японии и других странах.

12. Macaron - это круглое, нежное и одновременно с этим хрустящее печенье-безе, небольшое - размером 3-5 см в диаметре, которое готовится из белой миндальной муки. Кстати сказать, здесь тоже может произойти путаница: существует еще и макарун - десерт, который готовится из кокосовой стружки. Макарун более известен в Америке, десерт этот тоже вкусный, но совсем не такой легендарный, легкий и изысканный, как французский macaron.

13. Австралия. Кондитерская Адриано Зумбо. Заведение славится главным образом своим тортом под названием "Ангельский торт V8", который считается самым дорогостоящим во всей Австралии.

14. Работы Адриано Зумбо вызывают восхищение как у публики, так и у суровых критиков.

15. Знаменит кондитер и своими вкусными недорогими круассанами и тортами, а также такими шедеврами, как Ангельский торт V8. Автор считает изготовление этого торта наиболее сложным.

16. Кондитерская Жана-Поля Эвина. Заведение славится десертами из шоколада - шоколадные макароны, шоколадные конфеты, шоколадные торты и т.д.

17. Жан-Поль Эвин, французский шоколатье, считается лучшим среди лучших кондитеров. Именно его называют в среде профессионалом "тренд-сеттерром", его работы в шоколаде задают тон всем остальным шоколатье и компаниям, специализирующимся на производстве элитного шоколада. Шоколадные шедевры Жан-Поля Хевина часто называют "черными жемчужинами" не только за их легендарный дизайн, но и за необычайно яркий и тонкий букет различных добавок, которые использует автор.

18. Выдающееся качества шоколада от Жана-Поля Хевина прежде всего основано на персональных дегустациях "шоколадного гуру" лучших образцов какао-бобов из Венесуэлы, Эквадора, Колумбии, Мадагаскара. На сегодняшний день в Париже работают четыре кондитерских бутика мастера.

19. Кондитерская Pâtisserie Stohrer. Заведение известно выпечкой - круассанами и ромовой бабой.

20. Кондитерская Pâtisserie Stohrer - старейшая в Париже.

21. Португалия, Лиссабон. Кондитерская Pastéis de Belém. Заведение славится в основном пирожными "Паштел де ната", которые именно здесь готовят по секретному оригинальному рецепту.

22. Правильный рецепт знают всего три человека в мире, которые как раз и работают в этой самой кондитерской Pastéis de Belém, где пирожные впервые испекли в 1837 году.