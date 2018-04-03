Нафталан – белое золото Азербайджана - ФОТО

Азербайджан необычайно щедро одарен разнообразными природными ресурсами, имеющими применение в медицине. Многие из них, такие как термальные источники, лечебные грязи, соляные пещеры разбросаны по всей стране. Но один природный феномен настолько уникален, что не имеет аналогов не только в Азербайджане, но и во всем мире. Речь идет о нафталановой нефти, высокая эффективность которой подтверждена множеством научных исследований и более чем столетним опытом успешного применения в лечении целого ряда заболеваний.Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ расскажет читателям об этом природном сокровище Азербайджана.

Стратегический продукт

Расположенный в 338 км западнее Баку и в 50 км от второго по величине города страны - Гянджи, - Нафталан, еще с советских времен приобрел славу центра лечебного туризма страны. А все потому, что здесь находится месторождение лечебной белой нефти, не имеющей аналогов в мире.

Топоним "Нафталан" происходит от древнего мидийского слова "Нафта" ("течет, протекает"), - языка одного из государственных образований на территории Азербайджана - Мидии. Собственно сначала на месторождениях белой нефти появились добывающие колодцы, а затем на этой территории возник город Нафталан.

Несмотря на то, что нафталан часто называют "белой нефтью", внешне она мало чем отличается от обычной нефти и представляет собой вязкую жидкость характерного темно-коричневого цвета, со специфическим запахом. Правда в ней отсутствуют бензиновые фракции, и она не горит. При этом добывается она также, как и черная нефть, при помощи привычных станков-качалок, разбросанных тут и там в районе.

Отсутствие вредных паров бензина и керосина, наличие ценных смазочных масел, абсолютная чистота отличают нафталанскую нефть от других сортов нефти. Уникальной нафталановую нефть делает особый биохимический состав, богатый такими элементами, как калий, магний, йод, хлор, карбонат калия, цинк, благодаря чему субстанция приобретает целительные свойства и восстанавливает здоровье. Как утверждает главный врач оздоровительного комплекса Gashalti Health Hotel Naftalan Шаин Бабаев, в условиях специализированного учреждения, эффективность от использования нафталановой нефти достигает 90 и более процентов. "Целебный нафталан в сочетании с другими методами курортной терапии и благоприятной экологической обстановкой региона, помогает при лечении целого ряда недугов опорно-двигательного аппарата, неврологических, урологических, гинекологических, дерматологических и других заболеваний взрослых и детей. Известны противовоспалительное и противоаллергическое действия, влияние на интенсивность обменных процессов, стимулирование сперматогенеза, ускорение процесса формирования яйцеклетки и другие ценные свойства этого продукта", - отмечает врач.

Любопытно, что первым промышленное производство лечебных средств на основе нафталана, в конце XIX века начал немецкий инженер-концессионер Э. И. Егер. На открытой им в Азербайджане фабрике сырье перерабатывалось, затем отправлялось в Германию, где на предприятиях двух акционерных обществ - "Нафталан в Магдебурге" и "Нафталан в Дрездене", из него изготовляли препараты, состав и способы приготовления которых были засекречены и монополизированы. Вскоре мази, пасты, пилюли, суппозитории, специальное мыло для смягчения кожи, пудры, карандаши для губ и другая продукция из азербайджанского нафталана продавались по всему миру. Антисептические свойства белой нефти ценились столь высоко, что нафталановая мазь входила в обязательный перечень препаратов медицинской аптечки солдат Первой мировой войны.

Панацея от 70 недугов

Сегодня нафталонотерапия считается одним из лучших и незаменимых методов лечения во многих областях медицины и обеспечивает исцеление от более чем семидесяти заболеваний. Наиболее распространенным методом воздействия на организм с помощью нафталана являются лечебные ванны. В оздоровительных центрах Нафталана в специально оборудованных кабинетах, в ванны, из особых хранилищ поступает нафталановая нефть, комфортной для человека температуры 37-38 градусов. Пациент под наблюдением специалиста погружается в ванну на период 8-10 минут, в течение которых организм насыщается необходимыми ему полезными веществами. Затем остатки нефти удаляются с кожи, пациент принимает теплый душ, после чего ему показан 15-20-минутный период покоя. Для того, чтобы получить максимальный эффект от лечения, специалисты рекомендуют курс длительностью 14-21 день.

Наслышанные о чудодейственном эффекте нафтолановых ванн в Азербайджан приезжают жаждущие исцеления со всего света. Для многих это средство является последней надеждой. И благодарные отзывы излечившихся пациентов из США, Чехии, России, Казахстана и других стран являются лучшим свидетельством эффективности азербайджанского нафталана.

Кстати, немногие знают, что Нафталан является городом-побратимом известного российского курорта Ессентуки. По словам Таиры Аслановой, консультанта Центра туризма и культуры Нафталана, сегодня Нафталан представляет собой современный центр отдыха и оздоровления, органично сочетающий в себе природные факторы, достижения курортной медицины, европейский комфорт, азербайджанское гостеприимство и доступность цен на путевки. Здесь действует множество хорошо оборудованных лечебниц и рекреационных центров, построенных в рамках государственной программы по восстановлению Нафталана. Наиболее известные среди них- лечебно-профилактические центры Chinar Hotel & Spa, Gashalti Health Hotel Naftalan, Garabag Resort & Spa и др.

Как правило, центры представляют собой автономные лечебные комплексы, где созданы все условия для оздоровления и отдыха пациентов. В них действуют прекрасно оборудованные отделения диагностики, физиотерапии, процедурные кабинеты и т.д. В состав многих комплексов входят пятизвездочные отели, функционирующие по системе "все включено", с комфортабельными номерами, фитнес- и СПА-центрами и различными дополнительными услугами.

"Хочу отметить, что природа нашего края очень богата и отличается красотой ландшафтов, а гостеприимство и доброта народа не знает предела. Поэтому пребывание у нас станет исцелением не только тела, но и праздником души" , - резюмировала Таира Асланова.

Вместо послесловия

Земля Азербайджана богата уникальными природными ресурсами. Обладая такими несметными богатствами, Азербайджан может и должен стать лидером в области лечебно-оздоровительного туризма в регионе, для чего в нашей стране имеются все необходимые условия.

Конечно, Нафталан - уникальное место, заслуживающее самого пристального внимания туристов со всего мира и задача профессионалов индустрии, - способствовать увеличению сюда потоков желающих. Ведь люди приезжают в Нафталан, практически потеряв надежду, а находят исцеление, увозя с собой крепкое здоровье и яркие впечатления о нашей стране.

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