В центре Рима взорвался автобус - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

На оживлённой улице в центре Рима загорелся автобус, после чего произошёл взрыв. Водитель успел высадить пассажиров и попытался потушить огонь, передает Day.Az со ссылкой на RT.

Как сообщают итальянские СМИ, в результате инцидента пострадала проходившая мимо женщина, её госпитализировали.

Полиция полагает, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

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