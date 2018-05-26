В России упал метеорит - ВИДЕО

Яркий светящийся неопознанный объект в небе Приморья зафиксировали видеорегистраторы около 20.30 по местному времениу, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Наблюдали движущийся в облаках объект жители сразу нескольких населенных пунктах Приморского края - Владивостока, Артема, Уссурийска, Лесозаводска, Находки и др.

Очевидцы выложили впечатляющие кадры в сеть.

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