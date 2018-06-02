Падение яркого метеорита в Китае попало на камеры - ВИДЕО

2 июня 2018 09:50

Первого июня, в пятницу, в китайской провинции Юнань упал метеорит.

Явление успел запечатлеть на видео один из местных жителей. На кадрах видно, как космическое тело пролетает над городом Джингхонг, который располагается на юго-западе Китая, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Остается неизвестно, сумел ли болид достичь Земли или полностью сгорел. Специалисты занимаются поисками остатков в районе предположительного падения небесного тела.

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Падение яркого метеорита в Китае попало на камеры

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