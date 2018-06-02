Moody's пересмотрит кредитный рейтинг Турции

2 июня 2018 14:18

Международное рейтинговое агентство Moody's вновь приступило к рассмотрению кредитного рейтинга Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, передает Day.Az.

По информации, агентство объяснило это неопределенностью относительно макроэкономической политики страны в ближайшем будущем.

Напомним, что 8 марта этого года Moody's понизил кредитный рейтинг Турции с уровня "Ba1" до "Ba2", сменив прогноз по рейтингу с "Отрицательного" на "Стабильный".

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