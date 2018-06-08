Самый сильный футболист в мире записал видеообращение к Рамосу - ВИДЕО

Форвард английского "Уиком Уондерерс", выступающего во второй футбольной лиге Англии, Адебайо Акинфенва записал видеообращение к капитану мадридского "Реала" Серхио Рамосу, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.

"Прошла неделя после финала Лиги чемпионов, я только вернулся из отпуска. Рамос, ты не только травмировал моего друга Мохаммеда Салаха, но сейчас я услышал, что ты нанес сотрясение Лорису Кариусу. Слушай, брат, я никогда не сыграю против тебя, потому что никогда не буду выступать в Лиге чемпионов и тебе повезло. Вот что бы произошло, если бы я попал туда", - сказал Акинфенва в своем твиттере.

Отмечается, что английский футболист нигерийского происхождения жмет от груди штангу весом 180 килограммов.

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