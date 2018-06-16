В Боливии автобус врезался в скалу: 12 погибших, более 30 пострадавших

16 июня 2018 09:30

В Боливии пассажирский автобус врезался в скалу 15 июня. В результате аварии погибли 12 человек и получили травмы различной степени тяжести более 30 человек, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за превышения скорости. Об этом сообщил начальник полиции города Потоси Владимир Ласо.

Как уточняется, некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, поэтому число жертв аварии может увеличиться, передает РИА Новости.

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