В Боливии автобус врезался в скалу: 12 погибших, более 30 пострадавших

В Боливии пассажирский автобус врезался в скалу 15 июня. В результате аварии погибли 12 человек и получили травмы различной степени тяжести более 30 человек, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за превышения скорости. Об этом сообщил начальник полиции города Потоси Владимир Ласо.

Как уточняется, некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, поэтому число жертв аварии может увеличиться, передает РИА Новости.