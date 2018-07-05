У президента Боливии обнаружена опухоль
5 июля 2018 12:06 196
Президент Боливии Эво Моралес был госпитализирован для планового медицинского осмотра, однако врачи обнаружили у него опухоль. Об этом сам глава государства рассказал в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Моралес поблагодарил всех за поддержку и молитвы в его адрес.
"В ходе планового осмотра они обнаружили небольшую опухоль, которая уже успешно удалена... Завтра меня выпишут", - написал президент Боливии.
Моралес добавил, что он "на 100%" в порядке.
Ранее администрация президента Боливии рассказала, что Моралес был доставлен для планового осмотра в больницу в городе Ла-Пас.
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