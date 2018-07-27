В Госдуме РФ завершилась самая продолжительная в XXI веке сессия
Госдума в пятницу завершила самую продолжительную в XXI веке сессию, которая длилась семь месяцев, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Хочу отметить, что сессия, которую мы сегодня завершаем, самая продолжительная и напряженная с 1999 года", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на итоговом пленарном заседании.
Как напомнил политик, для решения необходимых задач парламентарии увеличили продолжительность и количество заседаний, продлили работу до конца июля.
"В результате нам удалось не только принять важные решения по текущей повестке, но и параллельно с этим рассмотреть те законопроекты, которые лежали в Государственной Думе, начиная с 1994 года", - подчеркнул Володин.
Он также поблагодарил депутатов за совместную работу.
Затем парламентарии по традиции завершили свою работу под звуки российского гимна. В субботу депутаты уйдут в отпуска и соберутся в Госдуме 10 сентября.
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