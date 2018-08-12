Летчик исторического моноплана погиб во время авиашоу в Чехии

12 августа 2018 09:33

Пилот исторического одномоторного самолета-моноплана погиб во время авиашоу около города Прахатице в Южной Чехии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила журналистам представитель чешской полиции Штепанка Унлиржова.

"В результате крушения самолета "BETA B 50", выпускавшегося в 30-х годах ХХ века, в ходе авиашоу погиб летчик, - отметила она. - Причины трагедии расследует полиция и эксперты по безопасности полетов".

Самолет разбился во время выполнения демонстрационной полетной программы. Никто из зрителей и летно-технического персонала, обеспечивавшего проведения авиашоу, не пострадал. После крушения моноплана авиашоу было немедленно прекращено.

Разбившийся самолет был предоставлен музеем исторической авиатехники в пражском районе Кбелы.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az