Раскрыта загадка "НЛО", снятого в США - ВИДЕО

Необычный летающий объект с видео, собравшего более миллиона просмотров, оказался дирижаблем, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пользователи в Сети обменивались предположениями о том, что именно они видят в небе.

Некоторые уверяли, что это НЛО, другие считали, что в небе пролетал новый засекреченный самолет ВВС США. Пользователи предположили, что это не что иное, как дирижабль, используемый для рекламы и фотоснимков спортивных игр с высоты.

Последнее предположение подтвердили владельцы дирижабля: это был аэростат, снимающий одну из гонок.

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