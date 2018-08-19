Раскрыта загадка "НЛО", снятого в США - ВИДЕО
19 августа 2018 09:18 534
Необычный летающий объект с видео, собравшего более миллиона просмотров, оказался дирижаблем, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Пользователи в Сети обменивались предположениями о том, что именно они видят в небе.
Некоторые уверяли, что это НЛО, другие считали, что в небе пролетал новый засекреченный самолет ВВС США. Пользователи предположили, что это не что иное, как дирижабль, используемый для рекламы и фотоснимков спортивных игр с высоты.
Последнее предположение подтвердили владельцы дирижабля: это был аэростат, снимающий одну из гонок.
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