В Нью-Йорке козы нарушили движение поездов метрополитена
21 августа 2018 09:25 206
В понедельник, 20 августа, движение поездов метрополитена в Нью-Йорке было частично изменено из-за коз, вышедших на рельсы. Информация о происшествии появилась на странице метрополитена в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
"Что-то новое для нас: две козы бродят по линии N в Бруклине", - говорится в сообщении.
Позднее объявили, что жизни коз ничего не угрожает. Правоохранители убрали животных с рельсов, передает РИА Новости. Движение поездов было восстановлено.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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