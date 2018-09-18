Ужасное ДТП в Боливии, много погибших

Не менее 11 человек стали жертвами крупного ДТП с автобусом в Боливии.

Как сообщает боливийское радио Fides, автобус перевернулся на трассе между городами Тасна и Котагайта и упал в овраг глубиной 300 метров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Причем трагедия произошла еще в воскресенье, однако обломки автобуса и тела погибших были найдены только в понедельник.