На Тунис обрушились мощные ливни: погибли пять человек

В Тунисе проливные дожди вызвали наводнение, жертвами которого стали минимум пять человек, еще два считаются пропавшими без вести. Об этом сообщило Министерство внутренних дел республики, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В МВД уточнили, что непогода унесла жизни людей в разных регионах страны. В частности, 40-летний мужчина погиб в районе Вади Скират губернаторства Касерин, 48-летний мужчина погиб в городе Навар в губернаторстве Набель, 5-летний ребенок утонул в районе Сабалет Аскер в губернаторстве Сиди-Бузид, еще два человека погибли в провинции Кеф.

"Два человека числятся пропавшими без вести в провинциях Касерин и Загуан", - отметили в ведомстве.

Кроме того, из-за ливней многие автомобильные дороги и железнодорожные были повреждены, сейчас ведутся восстановительные работы. А в столице Туниса закрывали несколько учебных заведений.

Отметим, что это не первый мощный ливень в стране в последнее время. В сентябре в Тунисе за день выпала половина годовой нормы осадков. Жертвами стихии стали пять человек.