Зверское убийство двух туристок в Марокко: полиция задержала швейцарца

Гражданин Швейцарии, проживающий в Марокко (Северная Африка), задержан в субботу в Марракеше по делу об убийстве двух туристок из Дании и Норвегии. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на Центральное бюро судебных расследований Марокко, - передает ТАСС.

По данным агентства, мужчина, который также имеет испанское подданство, подозревается в обучении стрельбе задержанных по данному делу.

Тела 24-летней датчанки Луизы Вестерагер Есперсен и 28-летней норвежки Марен Уэланн обнаружены 17 декабря в горном районе Шамхаруш на юге Марокко, в 10 км от населенного пункта Имлиль (провинция Эль-Хауз) на пути к горе Тубкаль, которая пользуется популярностью у иностранцев. Девушки были зарезаны, а затем обезглавлены, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Убийство вызвало волну возмущения в марокканском обществе. На минувшей неделе в разных городах королевства прошли митинги, участники которых осудили терроризм и выразили скорбь в связи с преступлением.

Вскоре после обнаружения тел туристок марокканские силовики арестовали нескольких человек, которые, как считает следствие, имеют прямое отношение к убийству. По информации правоохранительных органов, они являются сторонниками террористической группировки "Исламское государство".

По данным Франс Пресс, всего с момента начала следственных действий арестованы уже 18 человек.