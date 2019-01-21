В Боливии автобус упал с обрыва, много погибших и раненых

Автобус упал с обрыва высотой 130 метров в Боливии, погибли 13 человек, еще 20 получили ранения.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает аргентинская газета Clarin.

По предварительным данным, падение автобуса было вызвано отказом тормозной системы. Отмечается, что в автобусе находились футболисты любительской команды из Аргентины "Сиклес Клуб Лавалье", четверо из них погибли, еще шестеро пострадали.

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