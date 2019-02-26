Китай надеется, что второй саммит лидеров США и КНДР, который начнется в среду в Ханое, существенно поможет процессу денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Второй саммит КНДР-США пройдет в Ханое. Не только китайская сторона, но все мировое сообщество надеется на то, что КНДР и США смогут на уже имеющейся базе продвинуться существенно вперед в вопросе денуклеаризации и поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове", - заявил на брифинге Лу Кан.

Он выразил надежду на то, что саммит в Ханое пройдет успешно. Китайский дипломат также отметил усилия, которые делает правительство Вьетнама для этой встречи.

"Китайская сторона надеется, что результаты встречи оправдают эти приготовления", - заявил Лу Кан.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут встречу в Ханое 27-28 февраля. Ранее они общались в Сингапуре 12 июня 2018 года. США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов и модальности выполнения достигнутых на саммите в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона.

Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США - новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.