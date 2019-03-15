Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на территории Боливии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Толчки зафиксированы в пятницу в 05.03 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 68 километрах к югу от города Кочабамба и в 39 километрах к югу от города Тарата. Очаг находился на глубине 355 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

