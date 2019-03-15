В Боливии произошло мощное землетрясение
15 марта 2019 09:26 182
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на территории Боливии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Толчки зафиксированы в пятницу в 05.03 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 68 километрах к югу от города Кочабамба и в 39 километрах к югу от города Тарата. Очаг находился на глубине 355 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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