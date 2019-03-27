По меньшей мере 10 мирных жителей погибли в результате двух нападений, совершенных боевиками радикальной группировки "Боко харам" в юго-восточном регионе Нигера Диффа. Об этом в среду сообщает Agence France-Presse со ссылкой на власти, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Имели место два типа нападений: две террористки-смертницы подорвали себя, а также вооруженные мужчины открыли огонь по мирным жителям в квартале [нигерийского города Нгигми], а затем скрылись с места преступления", - приводит агентство слова мэра города Нгигми Аббы Кайи Иссы. - По предварительным данным погибли 10 мирных жителей, а также две смертницы". Исса назвал ответственными за нападение боевиков "Боко харам".

Группировка "Боко харам" действует на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран: Нигера, Камеруна и Чада.

С 2009 года боевики "Боко харам" в странах бассейна озера Чад убили более 27 тыс. человек, около 2,6 млн человек стали беженцами и перемещенными лицами. Свыше 11 млн нигерийцев в зоне конфликта нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство".