https://news.day.az/world/1126843.html В Нью-Йорке задержали мужчину, который хотел устроить взрыв на Таймс-сквер
В Нью-Йорке задержали мужчину, который хотел устроить взрыв на Таймс-сквер
Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который готовился устроить взрыв в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что подозреваемый был взят под стражу совместными усилиями ФБР и полиции города. По данным источников в полиции, мужчина покупал взрывчатые вещества, которые планировал использовать для взрыва на Таймс-сквер. Сотрудники полиции задержали подозреваемого во время покупки оружия.
Полиция не сообщила имя подозреваемого, однако известно, что в ближайшее время он предстанет перед судом в нью-йоркском Бруклине. По информации полиции, мужчина действовал в одиночку, других угроз взрывов в городе нет.
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