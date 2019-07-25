Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо утвердил законопроект, запрещающий удаление когтей (онихэктомию) у кошек. Согласно информации, размещенной на сайте губернатора, Нью-Йорк стал первым штатом США, в котором вступил в силу подобный запрет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Куомо в своем заявлении отметил, что благодаря закону животные больше не подвергнутся этому бесчеловечному и необязательному испытанию. "Удаление когтей - жестокая и болезненная процедура, которая может создать физические и поведенческие проблемы для беспомощных животных, и сегодня ей положен конец ", - указал губернатор. Законопроект был подписан в понедельник и вступил в силу немедленно.

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