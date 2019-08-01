Число погибших при обстреле военного парада и взрыва автомобиля во временной столице правительства Йемена Адене увеличилось до 49, еще 48 пострадали. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Мохаммеда Рабида, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 40 погибших и десятках раненых.

"Сорок девять человек были убиты и 48 ранены", - заявил Рабид.

Как отмечает агентство, он не уточнил, сколько среди погибших и раненых было мирных жителей.

Ранее источник в органах безопасности телеканала Al-Arabiya сообщил, что ракетный удар был нанесен по месту, где проходила торжественная церемония, посвященная выпуску военнослужащих. При взрыве, отмечает СМИ, погиб "командующий силами поддержки бригадный генерал Мунир Яфии".

По данным Al-Arabiya, параллельно с ракетным обстрелом военного парада в Адене возле полицейского участка был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль.



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