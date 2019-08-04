Жители древнего города Турне в Бельгии возмущены способом сноса исторического моста, ставшего одним из городских символов, вопреки обещаниям властей бережно разобрать его по камням, чтобы затем восстановить, но с большим проемом арок, необходимым для коммерческого судоходства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Построенный в готическом стиле мост Пон-де-Тру, представляющий собой две средневековые башни, соединенные каменным переходом с тремя арками, относится к 13 веку. Мост был частично перестроен после Второй мировой войны, так как пострадал от бомбардировок. По одним данным, к памятникам архитектуры относятся только две башни, по другим, весь объект, включая непосредственно мост, признан историческим.

В 2015 году в Турне, который считается одним из древнейших городов современной Бельгии, так как первые упоминания о нем встречаются еще у римлян, был проведен консультативный референдум по вопросу о перестройке моста. Тогда большинство голосовавших высказались за воссоздание объекта в прежнем, каменном виде. Проект был задуман для того, чтобы позволить проход крупнотоннажных торговых судов и барж, в том числе, из Антверпена.

В воскресенье нанятые властями подрядчики приступили к разбору моста. За происходящим на набережной наблюдали сотни горожан. Однако, как свидетельствуют видеокадры с места работ, вместо обещанного разбора моста по камням строительная техника, установленная на барже, принялась ломать конструкцию, "отрывая" от нее при помощи манипулятора блоки, также применялся отбойный молоток. Часть камней при этом падала в реку. Подрядчики заверяют, что все элементы будут подняты на поверхность после завершения работ.

Ряд горожан выражают недовольство таким способом проведения работ, считая, что уничтожается историческое наследие города. "Плачевное зрелище. Думаю обо всех жителях Турне, которые совершенно бессильно наблюдают за этим псевдо-"разбором". Но везде финансовые интересы берут верх над наследием, потому что на нем не заработать", - пишет пользователь Facebook Астрид Лафализ.

Пользователь Марьян Вандеркелен считает происходящее "настоящим позором". "Сколько получили члены комиссии по памятникам, чтобы согласиться с этим преступлением против истории и архитектуры? Потому что для меня это единственное объяснение этой катастрофы", - пишет она в комментариях в развернувшейся дискуссии.

Пользователь Дан Ван Орбек также считает, что происходит настоящий "снос". "Челюсти гидравлической машины сжимают парапет и камни падают в воду. Странный способ работать на историческом памятнике, я представил это себе более деликатным", - отмечает он.

Давид Винсент также считает, "это похоже на снос, а не на точную разборку". По мнению пользователя Карин Хобек, речь идет о попытке "уничтожить наши корни, нашу культуру, наши ценности".

Дискуссия развернулась в комментариях к сообщению нынешнего министра по вопросам энергетики и окружающей среды Мари-Кристин Маргем, уроженки Турне, которая выразила недовольство тем, как реализуется проект, наблюдая за происходящим с набережной.

"Очевидно, я не вижу ни одного пронумерованного камня. Надо ли удивляться этому? Во всей этой истории не было выражено ни одного слова сочувствия к людям, которые давно выразили на референдуме любовь к своим корням, самобытности, истории", - заявила она.

Восстановление моста с более широкими арками запланировано только в 2021 году.



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