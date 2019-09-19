Госдума на заседании в четверг ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, призванную закрепить режим судоходства и порядок коллективного использования его акватории, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря была подписана Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменией на V Каспийском саммите, который прошел в Актау. Работа над ней шла с 1996 года. Президент РФ Владимир Путин внес ее на ратификацию в нижнюю палату парламента 30 июля.

"Каспийское море имеет важное геополитическое, торгово-экономическое и стратегическое значение, уникальную экологическую систему. Своим исключительным расположением оно объединяет Россию, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан", - напомнил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, подписание конвенции стало "значительным достижением дипломатии и подтверждением дружественных отношений" стран-участниц. "Документ подтверждает использование территории моря в мирных целях, закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории, а также устанавливает основной принцип совместной деятельности на Каспии - расширение взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах", - подчеркнул он.

Согласно пояснительным материалам, "конвенция содержит положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и вопросы, касающиеся других аспектов сотрудничества прибрежных государств".

Разграничение территориальных вод

Конвенция предписывает, что "каждая сторона устанавливает территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, отмеряемых от исходных линий", определенных в этом документе. Сама акватория Каспийского моря разграничивается на внутренние воды, территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. Для целей определения границ территориальных вод служат постоянные портовые сооружения, за исключением прибрежных установок и искусственных островов.

Суда под флагами участников конвенции смогут пересекать территориальные воды без захода во внутренние. В таком случае им не придется вставать на рейд. Необходимость в этом возникнет только в том случае, если судно зашло во внутренние воды. "Сторона не должна препятствовать осуществлению прохода судов под флагами других сторон через свои территориальные воды", - указано в тексте.

Конвенцией предусмотрено право проводить морские научные исследования за пределами территориальных вод.

В пояснительных материалах также сказано, что конвенция предусматривает правовые режимы в отношении разграничения внутренних и территориальных вод, рыболовных зон, а также участков дна и недр РФ и других прибрежных государств. "При этом правовые режимы, действующие в таких водах, зонах и на участках, отличны от правовых режимов, действующих в морских пространствах Российской Федерации (во внутренних морских водах, территориальном море, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе)", - говорится в записке.

Каспийское море - крупнейший на Земле замкнутый водоем, который причисляют как к озерам (поскольку это бессточный водоем), так и к морям (из-за больших размеров). Процесс ратификации конвенции в настоящее время уже завершен Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном.