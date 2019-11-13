Житель китайского города Харбин, провинция Хэйлунцзян, 20 лет жил с вросшим зубом в носу. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В начале ноября 30-летний Чжан Биньшэн пожаловался врачам, что последние три месяца страдает от заложенности носа и проблем с дыханием, а также плохо спит по ночам. Во время рентгеноскопии медики заметили в носовой полости пациента подозрительный сгусток. "Он был похож на человеческий зуб", - отметил доктор Бай Чжибан, заместитель директора отделения отоларингологии.

Биньшэн рассказал, что в 1999 году, в возрасте десяти лет, он упал с третьего этажа торгового центра и лишился двух зубов. Директор отделения отоларингологии Чжоу Бинь предположил, что зуб попал в нос пациента после падения и прижился там.

Организм Биньшэна не отвергал вросший в ноздре зуб, поэтому он оставался незамеченным на протяжении 20 лет. В пятницу, 8 ноября, хирурги провели мужчине получасовую операцию и удалили из его носа сантиметровый зуб. Пациент быстро восстанавливается и готовится к выписке из больницы.

Это заболевание встречается крайне редко: с 1959 по 2008 год в медицинских журналах описано всего 23 подобных случая.

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