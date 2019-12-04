Японская полиция арестовала одного из главарей группировки якудза "Кобе Ямагути-гуми" по подозрению в попытке убийства боевика соперничающего преступного объединения. По данным следствия, сообщил в среду телеканал NHK, 60-летний Хиродзи Наката в конце августа пытался застрелить из револьвера профессионального гангстера, который получил серьезные ранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел на одной из улиц портового города Кобе, где регулярно происходят стычки между враждующими кланами якудза.

В апреле боевик "Кобе Ямагути-гуми" получил там серьезные ножевые ранения. В октябре два члена этой же группировки погибли в Кобе в перестрелке.

Бандитская междоусобица развернулась после того, как в сентябре 2015 года от главного в Японии гангстерского синдиката "Ямагути-гуми" откололась достаточно большая часть ее членов, которые организовали самостоятельное объединение "Кобе Ямагути-гуми" численностью около 3 тыс. человек. Каждая из этих группировок претендует на лидерство в городе Кобе и во всем юго-западе главного японского острова Хонсю. Численность "Ямагути-гуми", по данным полиции, сейчас составляет около 9,5 тыс. человек.