Медведь устроился на зимнюю спячку в складе поликлиники города Минами-Уонума в префектуре Ниигата, и местные власти теперь не знают, что с ним делать. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Медведя обнаружил в воскресенье на складе сотрудник транспортной фирмы, который доставил туда грузы. Хищник лежал на боку и мирно спал. Прибывшая по вызову полиция попыталась разбудить медведя и светила ему в глаза фонариком. Зверь, как сообщается, на свет реагировал, но просыпаться не собирался.

Поликлиника была немедленно закрыта, пациенты находящегося при ней реабилитационного отделения спешно отправлены по домам. Полиция, как сообщает телеканал, ведет с местным обществом охотников консультации по поводу того, как разрешить сложившуюся ситуацию. Профессор Хидэо Ногути из Университета Ниигаты заявил NHK, что в этом году в горах у медведей было мало корма. Один из них в поисках еды, видимо, перебрался в окрестности города, где и решил устроиться на зимовку.

На основной территории Японии широко распространены азиатские черные медведи. Они относительно невелики: длина их туловища не превышает полутора метров, вес - до 120 кг. В Японии, по оценкам специалистов, обитает до 20 тыс. таких зверей, которые питаются в основном растительной пищей.