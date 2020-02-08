https://news.day.az/world/1201174.html Коронавирус в Японии: первый заболевший вылечен и выписан
Коронавирус в Японии: первый заболевший вылечен и выписан
Врачам удалось вылечить от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, первого подданного Японии. 60-летний водитель туристического автобуса заразился, когда перевозил группу туристов из китайского Уханя, .
Как сообщает агентство Киодо, в субботу мужчину выписали из больницы в префектуре Нара. Примечательно, что заболевание водителя стало первым, когда в Японии была зарегистрирована передача вируса от человека к человеку, пишет ТАСС.передает Day.Az со ссылкой на Вести
Сейчас известно о 89 больных на территории страны. Большая часть из них находятся в карантине на круизном лайнере Diamond Princess. Судно стоит у причала в порту Иокогамы.
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