Американские чиновники считают, что китайская компания Huawei может иметь в будущем доступ к телефонным сетям по всему миру посредством "потайных дверей", используемых лишь правоохранительными органами. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечают в издании, разработчики телекоммуникационного оборудования обязаны встроить в устройства функцию, которая позволяет властям иметь доступ к сетям. При этом производитель не в праве получить доступ без согласия оператора сети.

Лишь правоохранительные органы имеют разрешение на использование "механизма перехвата".

По данным WSJ, Huawei разработала устройство, которое тайно оставляет за производителем возможность получать доступ к сетям через этот механизм без ведома операторов. Источник газеты считает, что компания могла пользоваться этой тайной возможностью более десяти лет.