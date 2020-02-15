Пентагон отказался от возражений против ограничительных мер в отношении компании Huawei, которые предлагало ввести министерство торговли США. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в субботу газета Wall Street Journal.

Ранее это издание сообщало о возражениях минобороны, которое высказывало мнение, что новые ограничения существенно сократят возможности продавать Huawei американские полупроводники, что лишит американских производителей чипов существенных доходов и средств на исследования и разработки, необходимые для сохранения технологического преимущества.

После того как минфин США внес китайскую компанию в черный список в мае прошлого года, американские поставщики полупроводников воспользовались тем, что им по-прежнему можно было продавать Huawei продукцию, произведенную за пределами США и содержащую не более 25% американских комплектующих. Администрация США сейчас рассматривает вариант сокращения этой цифры до 10%, что существенно ограничит список того, что можно будет продавать, пишет WSJ.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

Минторг США в мае прошлого года внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов. Так, в феврале 2020 года США в очередной раз отложили до 1 апреля введение ограничений для продажи американской продукции Huawei.