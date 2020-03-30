От штрафа до стрельбы: вот как в разных странах наказывают за нарушение карантина

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире уже достигло 727 тысяч, при этом 34 тысячи человек скончались. Многие страны ужесточают защитные меры, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Так, в Чехии продлевают общенациональный карантин. Власти Японии намерены полностью запретить въезд иностранцам из США, Китая, Южной Кореи и европейских государств.

В Индии за нарушение карантина могут и палками побить, и заставить позаниматься физкультурой. Полиция вольна самостоятельно выбирать наказание для тех, кто во время всеобщей изоляции находит себе развлечения за пределами дома. Причем такие меры еще "цветочки". В некоторых штатах власти разрешили стражам порядка стрелять в нарушителей, причем без предупреждения.

Тем временем в Турции опустевшие улицы тщательно моют. Антисептики вместе с чистящими средствами льются рекой.

В США ожидают пика смертности от коронавируса. По словам президента Трампа, вспышка заболевания постепенно сойдет на нет уже к началу лета. Однако медработники не разделяют его оптимистичного настроя и заявляют, что инфекция стремительно распространяется в домах престарелых. А в больницах не хватает защитных средств. В том числе масок, капельниц, аппаратов искусственной вентиляции легких.

Чтобы вынужденная социальная изоляция не воспринималась как внеплановые каникулы и отпуска, власти разных стран ввели серьезные наказания для нарушителей. Так, в Сингапуре за нарушение карантина грозит штраф до 10 тысяч долларов и лишение свободы на полгода. В Израиле - полторы тысячи долларов и 3 года тюрьмы. В Австралии штрафуют на 50 тысяч долларов.

Панические настроения - и в разделенной коронавирусом Европе, где все границы на замке. В Италии, Испании и Франции за нарушение карантина теперь штрафуют на три тысячи евро. В Австрии больше трех с половиной тысяч.

Власти Великобритании по-прежнему призывают подданных отнестись к ситуации крайне ответственно. Тогда шансов победить вирус значительно больше. "Нам нужно три недели для оценки ситуации, и два-три месяца, чтобы увидеть, действительно ли мы переломили тенденцию, - заявила Дженни Харрис, замминистра здравоохранения Великобритании. - На возвращение к нормальной жизни уйдет около полугода. Есть риск, что эпидемия продлится и дольше. Нам просто нужно подождать, чтобы увидеть, насколько успешны наши усилия. Обязательно продолжайте практиковать социальное дистанцирование, потому что так мы справимся с коронавирусом быстрее и лучше".

Самые оптимистично настроенные медики сейчас - в Китае, откуда и распространилась инфекция. После нескольких месяцев жестких мер вспышка заболевания там пошла на спад. Однако терять бдительность рано, заявляют эксперты. "Bсе китайские регионы должны продолжать уделять особое внимание защитным мерам. В частности не допустить попадания коронавируса на территорию Китая из других стран", - отметил Ми Фэн, пресс-секретарь Национальной комиссии здравоохранения.

Трогательную заботу не только о людях, но и о животных проявила береговая охрана Филлипин. Там организовали раздачу еды и воды бездомным кошкам и собакам, которых в условиях карантина на опустевших улицах уже давно никто не кормил.