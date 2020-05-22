Розничные продажи в Великобритании снизились рекордными темпами

Розничные продажи в Великобритании в апреле продемонстрировали рекордное снижение, поскольку меры по борьбе с коронавирусом ограничили потребительскую активность, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Объем розничных продаж в апреле сократился на 18,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Снижение оказалось максимальным с начала наблюдений в 1988 году.

В годовом выражении розничные продажи упали на 22,6%.

Резкий спад продаж отражает влияние карантинных мер, введенных для борьбы с COVID-19. Однако постепенное открытие магазинов в этом месяце дает надежду на восстановление продаж.

Объем продаж одежды в апреле сократился на 50,2% относительно марта, когда было зафиксировано снижение продаж на 34,9%.

Продажи топлива в прошлом месяце упали на рекордные 52%.

Между тем, доля онлайн-продаж подскочила до 31% от общего объема по сравнению с 22% в марте.

Данные ONS на прошлой неделе показали, что экономика Великобритании в первом квартале сократилась на 2% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Это максимальное снижение в квартальном выражении с конца 2008 года.