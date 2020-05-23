Помощник Трампа не видит начала новой холодной войны

Помощник американского президента Роберт О'Брайен считает, что выход США из Договора по открытому небу (ДОН) не развязывает холодную войну. И не влияет на гражданское авиасообщение, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Об этом он сообщил немецкому изданию Bild. Ведь под угрозой коронакризиса Россия отправила США защитную одежду, те в ответ отправили аппараты ИВЛ.

А до этого лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп проделали очень хорошую работу вместе с королем Саудовской Аравии, чтобы стабилизировать мировые нефтяные рынки.

В ближайшем времени страны начнут работать над новым договором по сокращению стратегических наступательных вооружений, подчеркнул О'Брайен.