Берлин, Париж, Лондон сожалеют, что США не будут освобождать от санкций ряд проектов Ирана

Представители внешнеполитической службы ЕС, а также Министерств иностранных дел Германии, Франции и Великобритании сожалеют из-за решения США перестать исключать из-под санкций подпадающие под ядерную сделку проекты в Иране. Об этом говорится в совместном заявлении, которое распространил в субботу МИД Германии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы глубоко сожалеем в связи с решением США о прекращении исключений из режима санкций для согласованных в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) проектов в Иране, в том числе на объекте в Араке", - говорится в сообщении.

"Мы ведем консультации с нашими партнерами, чтобы оценить последствия этого решения", - заявили представители внешнеполитических ведомств.