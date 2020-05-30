Берлин, Париж, Лондон сожалеют, что США не будут освобождать от санкций ряд проектов Ирана
Представители внешнеполитической службы ЕС, а также Министерств иностранных дел Германии, Франции и Великобритании сожалеют из-за решения США перестать исключать из-под санкций подпадающие под ядерную сделку проекты в Иране. Об этом говорится в совместном заявлении, которое распространил в субботу МИД Германии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы глубоко сожалеем в связи с решением США о прекращении исключений из режима санкций для согласованных в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) проектов в Иране, в том числе на объекте в Араке", - говорится в сообщении.
"Мы ведем консультации с нашими партнерами, чтобы оценить последствия этого решения", - заявили представители внешнеполитических ведомств.
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