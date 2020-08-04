Al Jazeera: больницы в Бейруте переполнены

Больницы в Бейруте, где произошел мощный взрыв, переполнены.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Ливана.

В связи с нехваткой мест в столичных больницах, по распоряжению Минздрава, раненые направляются в медицинские учреждения в окрестностях Бейрута.

Мощный взрыв произошел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, тысячи получили ранения.