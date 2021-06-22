https://news.day.az/world/1354889.html Коронавирус в Грузии - статистика за сегодня
Коронавирус в Грузии - статистика за сегодня
За последние сутки в Грузии выявлено 914 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 24 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 360 055, число умерших - 5 199 человек. Вылечились 346 217 человек.
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