В Армении сын хотел убить отца гранатой, но подорвался сам

В Армении житель Вагаршапата попытался убить отца гранатой, но в результате взрыва сам скончался от полученных ранений.

Как сообщили в пресс-службе полиции РА, инцидент произошел поздно вечером 26 июня, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Во время ссоры 33-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, сначала избил отца, затем достал гранату, выдернул кольцо и пригрозил взорвать ее.

Отец в этот момент успел скрыться, после чего раздался взрыв, в результате чего погиб присутствовавший на месте инцидента 48-летний мужчина. Злоумышленник с увечьями был доставлен в больницу, где и скончался.

Оперативники в ходе обыска нашли в доме металлическое кольцо от гранаты, а также три патрона для автомата Калашникова.

Ведется следствие.