В Армении сын хотел убить отца гранатой, но подорвался сам
В Армении житель Вагаршапата попытался убить отца гранатой, но в результате взрыва сам скончался от полученных ранений.
Как сообщили в пресс-службе полиции РА, инцидент произошел поздно вечером 26 июня, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Во время ссоры 33-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, сначала избил отца, затем достал гранату, выдернул кольцо и пригрозил взорвать ее.
Отец в этот момент успел скрыться, после чего раздался взрыв, в результате чего погиб присутствовавший на месте инцидента 48-летний мужчина. Злоумышленник с увечьями был доставлен в больницу, где и скончался.
Оперативники в ходе обыска нашли в доме металлическое кольцо от гранаты, а также три патрона для автомата Калашникова.
Ведется следствие.
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