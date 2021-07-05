https://news.day.az/world/1358628.html Глава Минздрава Франции заявил об усилении распространения штамма коронавируса "дельта"
Глава Минздрава Франции заявил об усилении распространения штамма коронавируса "дельта"
Распространение коронавируса усилилось во Франции за последние пять дней из-за индийского штамма, получившего название "дельта". Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава Минздрава Франции Оливье Веран.
"В течение последних пяти дней распространение вируса не снижается, а только усиливается. Это связано с очень заразным вариантом "дельта", - написал он в своем Twitter.
Согласно данным властей, с начала эпидемии во Франции было выявлено более 5,7 млн случаев заражения коронавирусом, из них 2,5 тыс. отмечены за последние 24 часа. От последствий инфицирования с начала пандемии в республике умерли более 111 тыс. человек.
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