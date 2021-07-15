Украина получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2

Военно-морские силы ВС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны страны.

"Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен в Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования. Получим эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей; возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами", - говорится в сообщении Минобороны Украины.