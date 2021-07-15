В Иране за последние сутки от коронавируса умер 201 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончался 201 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 86 592.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразился 23 655 человек, число инфицированных COVID-19 достигло 3 464 055.