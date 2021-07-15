CNN: Трамп после поражения на президентских выборах планировал госпереворот

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли опасался, что бывший президент страны Дональд Трамп может предпринять попытку государственного переворота после неудачи на выборах. Об этом говорится в книге журналистов The Washington Post Кэрол Леонниг и Филипа Ракера. Ее отрывок публикует телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В книге под названием "Я один могу это исправить", выход которой планируется на следующей неделе, утверждается, что Милли и другие высокопоставленные чиновники пытались остановить Трампа, подавая в отставку, вместо того, чтобы выполнять его приказы, которые они считали незаконными и опасными.

Авторы утверждают, что Милли говорил с друзьями, законодателями и коллегами об угрозе государственного переворота, поскольку чувствовал, что он должен быть "начеку" в ожидании того, что может произойти.

"Они могут попытаться, но они не добьются успеха. Вы не можете сделать это без военных. Вы не можете сделать это без ЦРУ и ФБР. Мы - парни с оружием ", - заявил он.

В процессе написания книги журналисты поговорили со 140 источниками. По словам авторов, Марк Милли рассматривал Трампа как "классического авторитарного лидера, которому нечего терять", и даже видел параллели между ним и Адольфом Гитлером.