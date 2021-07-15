ЮАР: на помощь пришла армия

Свыше 70 погибших, среди них - 14-летний подросток, с которым прощались в Вослоорусе. Таков итог беспорядков в ЮАР, которые вспыхнули вслед за приговором бывшему президенту Джейкобу Зуме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, власти призвали на помощь армию.

Кхумбудзо Нтшавхени, представитель правительства, подвела первые итоги: "Процесс мобилизации контингента не так прост, как многие думают. Это не происходит по щелчку пальцев. Военные дислоцированы в разных военных казармах, речь идет о мобилизации разных подразделений и взводов. Перемещение людей продолжается и ночью, и сейчас, когда мы с вами говорим, уже 5 тысяч человек находятся на местах".

Выступления в ЮАР быстро утратили политическую окраску и вылились в насилие, грабежи и поджоги. Наблюдатели считают, что недавний арест экс-президента послужил формальным поводом для беспорядков, реальная причина - в тяжелейшей экономической ситуации.