РФ надеется на решение вопроса о взаимном признании с ЕС вакцин от ковида

Россия надеется на решение вопроса о взаимном признании с Евросоюзом вакцин от коронавируса, но пока результатов этого диалога нет. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Тема взаимного признания вакцин - это тема, которая сейчас на повестке дня. Мы надеемся, что в режиме диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям. Пока конкретных результатов, к сожалению, нет", - сказал Песков.

Он добавил, что, "безусловно, эту тему (взаимного признания вакцин) придется обсуждать".

6 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что несколько иностранных производителей подали документы на регистрацию вакцин на территории России. По словам Мурашко, документы находятся на экспертизе. Глава Минздрава не уточнил при этом, о каких именно производителях идет речь.