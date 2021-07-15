Токио обновил антирекорд заболеваемости COVID-19 перед стартом Олимпийских игр

За минувшие сутки в японской столице Токио было зафиксирована рекордное с января 2021 года число заболевших коронавирусом - 1306 новых случаев заражения. Об этом сообщила городская администрация, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Прирост заболеваемости коронавирусом в Токио второй день подряд превышает тысячу новых случаев заражения. Неделю назад этот показатель составлял порядка 900 заразившихся в сутки.

Эпидемиологическая обстановка в японской столице ухудшилась в середине лета: 12 июля в городе ввели режим чрезвычайно ситуации, который продлится до 22 августа. Усиленные меры по сдерживанию распространения коронавируса включают в себя ограничения на посещение массовых мероприятий и запрет на продажу алкогольный напитков в кафе и ресторанах.

До конца августа режим ЧС будет действовать также в соседних с Токио префектурах Канагава, Сайтама и Тиба.

Летние Олимпийские игры в Токио планируют открыть 23 июля 2021 года. Изначально они должны были состоятся в 2020 году, но из-за начавшейся пандемии COVID-19 спортивные состязание перенесли на год.

Ранее в токийском отеле из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе гостей разделили на два потока: постояльцев из Японии и зарубежных гостей.