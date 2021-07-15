Россия проведет серию учений на афганской границе

С августа по сентябрь Россия и республики Средней Азии проведут серию совместных военных учений на афганской границе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Известия.

Отмечается, что с российской стороны в маневрах примут участие мотострелковые и горные части, аэромобильные подразделения, отряды специального назначения, авиация и артиллерия, а также силы противовоздушной обороны. Будут привлечены и авиагруппы российских баз в Киргизии и Таджикистане и системы противовоздушной обороны С-300, которые входят в состав 201-й военной базы.

Во время мероприятий главным образом будет отрабатываться ликвидация незаконных вооруженных формирований, а также противодействие дестабилизации обстановки в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии. После серии учений пройдут совместные маневры "Мирная миссия - 2021".

В начале августа учения будут проходить в Сурхандарьинской области Узбекистана. Практические действия будут отрабатываться на полигоне Термез - в одноименном городе, расположенном на границе с Афганистаном. Подразделения армий России и Узбекистана будут "сражаться" с условными незаконными формированиями, а также отрабатывать разведывательные мероприятия и засады в условиях высокогорья.

В сентябре 2021 года на базе учебного центра "Эдельвейс" в Киргизии пройдут специальные учения "Рубеж-2021" Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР), созданных в 2001 году государствами - членами ОДКБ.