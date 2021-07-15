В Британии максимальный прирост COVID с января

Власти Британии зафиксировали 42,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем с 15 января. Такие данные в среду, 14 июля, обнародованы на сайте правительственной информации, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Тогда как последние восемь дней количество инфицированных в стране увеличивается ежедневно более чем на 30 тысяч, смертность держится на уровне около 50 летальных исходов в сутки в течение последних 28 дней. За последние же сутки умерли 49 британцев.

По данным властей, растущее число новых больных коронавирусом связано с появлением штамма Дельта, на который приходится практически 100% случаев инфицирования.

Таким образом, в королевстве с начала пандемии подтверждено 5,2 миллиона случаев COVID-19, из них 4,3 миллиона закончились выздоровлением и 128,8 тысячи - смертью.

В стране с населением 68,2 миллиона человек первую дозу вакцины от коронавируса получили уже почти 46 миллионов жителей (87,3%, или две трети взрослого населения страны). Полностью привиты почти 35 миллионов британцев (66,4% совершеннолетних жителей королевства).