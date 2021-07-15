В Колумбии изъяли более пяти тонн кокаина

Власти Колумбии совместно с правоохранителями из Панамы и США изъяли 5,4 тонн кокаина. Наркотик оценивается в $185 млн, сообщили ВМС Колумбии в четверг, 15 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Указано, что часть мешков с наркотиками была обнаружена сотрудниками береговой охраны Колумбии на задержанном ими после погони скоростном катере, еще часть была спрятана на берегу.

"Если бы этот незаконный товар попал в США или Европу, это, безусловно, означало бы 16 млн доз, поступивших на улицы этих стран. Это повлияло бы на здоровье населения всего мира", - сказал представитель командования колумбийских ВМС.

По мнению властей Колумбии, эта партия кокаина принадлежала преступной группировке Клан дель Гольфо, которую возглавляет Дайро Антонио Усуга, известный как Отониэль - самый разыскиваемый подозреваемый в незаконном обороте наркотиков в Колумбии.