https://news.day.az/world/1361933.html В Риме появился мост на воздушных шарах - ВИДЕО
В Риме появился мост на воздушных шарах - ВИДЕО
В Риме появился 18-метровый мост, который держится на воздушных шарах. Об этом в Twitter сообщает FFP, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Мост, который расположен над рекой Тибр - это временная инсталляция.
По словам художника Оливье Гроссета, на создание инсталляции его вдохновил Микеланджело, который хотел соединить Палаццо Фарнезе с противоположным берегом, но не успел воплотить свой проект.
18-метровая конструкция подвешена на трех воздушных шарах с гелием.
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