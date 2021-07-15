В Риме появился мост на воздушных шарах

В Риме появился 18-метровый мост, который держится на воздушных шарах. Об этом в Twitter сообщает FFP, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Мост, который расположен над рекой Тибр - это временная инсталляция.

По словам художника Оливье Гроссета, на создание инсталляции его вдохновил Микеланджело, который хотел соединить Палаццо Фарнезе с противоположным берегом, но не успел воплотить свой проект.

18-метровая конструкция подвешена на трех воздушных шарах с гелием.